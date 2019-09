Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Altena (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit zwischen 7.15 und 14.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus an der Ihmerter Straße. Die Einbrecher hatten es auf Bargeld und Kleidung abgesehen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Evingsen nimmt die Polizei in Altena entgegen.

