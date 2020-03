Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Fahrten unter Alkohol-/ bzw. Betäubungsmitteleinfluss; Einbruch in Firma mit Täterfestnahme

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Alkohol am Steuer

Am Freitag, 28.02.2020, wurde eine 28-jährige Wildeshauserin gegen 19:00 Uhr auf dem Südring am Steuer eines Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Neben einer Blutentnahme war die Beschlagnahme des Führerscheins eine unmittelbare Folge des Fehlverhaltens.

Wildeshausen: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 24-jähriger Wildeshauser wurde am Samstag, 29.02.2020, gegen 23.00 Uhr, mit seinem Pkw auf der Düngstruper Straße kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Nach Durchführung eines positiv anzeigenden Vortestes erfolgte zum zweifelsfreien Nachweis die Entnahme einer Blutprobe. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Wildeshausen: Alkoholisierter Unfallverursacher

Auf der Pestruper Straße in Höhe des Wasserwerkes kam es am Sonntag, 01.03.2020, gegen 03:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Würzburger mit seinem Pkw nach rechts von der Straße abkam und dabei einige Bäume touchierte bis er mit dem Fahrzeug zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde auch die Unfallursache deutlich. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hude: Einbruch in Lackierbetrieb, Täter festgenommen

Ein in der Straße "An der Autobahn" ansässiger Lackierbetrieb war am Sonntag, 01.03.2020, gegen 01:00 Uhr, das Ziel eines Einbruchs. Das gewaltsame Eindringen in die Geschäftsräume blieb allerdings nicht unbemerkt, so dass die alarmierten Polizeikräfte nach kurzer Zeit vor Ort eintrafen. Hier konnte zunächst neben einer aufgehebelten Zugangstür auch bereits auf dem Außengelände zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut festgestellt werden. Eine Absuche des Außengeländes führte dann zum Antreffen und zur vorläufigen Festnahme eines 36-jährigen Deutschen, der dringend verdächtig ist, den Einbruch begangen zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen, im Rahmen derer eine Untersuchungshaft geprüft wird, dauern an.

Hatten: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Bei einer am Sonntag, 01.03.2020, gegen 11:00 Uhr auf der Dorfstraße durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 69-Jährige aus der Gemeinde Hatten seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

