Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham, Zeugenaufrufe zu: Einbruch in Gaststätte; versuchter Einbruch in EFH, Sachbeschädigungen

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Gaststätte / Zeugenaufruf: 26969 Butjadingen, OT Burhave, Am Deich

In der Zeit von Freitag, 28.02.2020, 21.00 Uhr, bis Samstag 29.02.2020, gegen 07.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter nach Aufbrechen eines Fensters in einen Hotelbetrieb in Burhave ein. Über Art und Umfang des Diebesgutes liegen zurzeit keine genaueren Erkenntnisse vor. Die bisherige Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus / Zeugenaufruf: 26954 Nordenham, Atens, Bahnhofstraße

In der Zeit von Freitag, 28.02.2020, 22.30 Uhr, bis zum Samstag 29.02.2020, 08.00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße einzudringen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Wohnungstür / Zeugenaufruf: 26954 Nordenham, Hansingstraße

Am 29.02.2020, gegen 00.00 Uhr, randalierte eine bisher unbekannte Person an der Tür eines Mehrfamilienhauses und beschädigte dabei die Schließanlage. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau bekannt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Schaukasten / Zeugenaufruf: 26954 Nordenham, Bahnhofstraße

In der Zeit von Freitag, 28.02.2020, 22.15 Uhr, bis Samstag, 29.02.2020, 11.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Schaukasten eines Restaurants in der Bahnhofstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

