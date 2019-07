Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leergutdiebstahl

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Niederheid

Am Samstag, 20. Juli, gegen 10 Uhr, kletterte ein unbekannter Mann, über den Zaun eines Lagerplatzes an der Straße An Fürthenrode. Anschließend entwendete er mehrere leere Bierfässer und leere Getränkekästen vom Grundstück. Dies wurde mittels einer Videokamera aufgezeichnet. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine sportliche Figur. Er trug ein hellblaues T-Shirt, eine schwarzen Kapuzenpullover, helle Jeans mit Löchern auf Höhe der Knie und Oberschenkel sowie auffällige rote Turnschuhe mit roter Sohle. Sein Gesicht hatte er mit einem Tuch verdeckt. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

