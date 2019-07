Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Haus eingebrochen und Motorrad entwendet

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Einbrecher öffneten in der Nacht zu Dienstag, 23. Juli, gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses an der Aachener Straße. Anschließend suchten sie im Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten den Schlüssel eines Kraftrades KTM mit HS-Kennzeichen und stahlen dieses anschließend aus der Garage. Was die Täter sonst noch entwendeten, wird noch ermittelt.

