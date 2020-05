Polizei Mettmann

POL-ME: STOP-Zeichen missachtet - Polizei zieht 18-Jährigen ohne Führerschein aus dem Verkehr - Ratingen - 2005036

Mettmann (ots)

Die Missachtung eines STOP-Zeichens in Ratingen-Homberg am Mittwochnachmittag (06. Mai 2020) hat für einen 18-jährigen Heiligenhauser erhebliche Konsequenzen. Da er ein Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Das war geschehen:

Gegen 16:20 Uhr kontrollierten die Beamten die Einhaltung des STOP-Zeichens an der Einmündung "Schöllersfeld" / "Meiersberger Straße". Der Fahrer eines silbernen VW Polos fiel wegen der Missachtung des Verkehrszeichens auf und wurde zur Fahrzeugkontrolle in eine dortige Bushaltestellenbucht geleitet. Der 18-jährige Heiligenhauser gab unmittelbar zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er befinde sich zwar in der Führerscheinausbildung, habe aber tatsächlich noch keine Prüfung abgelegt. Zur weiteren Überraschung der Beamten gab der Fahrschüler als Grund für die Fahrt an, Freunde in Düsseldorf besuchen zu wollen.

Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und informierten das Straßenverkehrsamt über das Vergehen. Ob der Fahrschüler in naher Zukunft eine Führerscheinprüfung ablegen darf, obliegt nun der Führerscheinstelle.

