Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Fahren unter Alkoholeinfluss

Rhede (ots)

Gestern zwischen 17:30 und 18:00 Uhr kam es durch einen unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Fahrer in Rhede zu mehreren Verkehrsunfällen und Sachbeschädigungen. Zunächst befuhr der 51-jährige Fahrer die Emsstraße in Richtung Brual. Beim Abbiegen in die Straße Uferbreen beschädigte er einen Metallzaun auf einem Privatgrundstück. Er setzte dennoch seine Fahr fort. Einen weiteren Unfall verursachte der Pkw-Fahrer, als er auf einen anderen Pkw in der Kirchstraße auffuhr, der verkehrsbedingt halten musste. Auch danach setzte er seine Fahr fort. Zudem beschädigte er beim Auffahren auf das Grundstück einer Tankstelle in der Straße Zum Spieksee mit seinem Fahrzeug abermals einen Zaun sowie ein Leuchtschild der Tankstelle. In der Burgstraße geriert der 51-Jährige in den Gegenverkehr und streifte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Auch danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Schlussendlich kam der 51-Jährige innerhalb einer Linkskurve in der Burgstraße mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Straßenlaterne, die durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde. Personen wurden nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,98 Promille.

