Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Fahrzeug beschädigt

Itterbeck (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Motorradsporthandels in Itterbeck zu einem Verkehrsunfall. Hier stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem anderen parkenden Fahrzeug zusammen und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell