Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Holzpaletten geraten in Brand

Papenburg (ots)

Gestern gegen 20:00 Uhr gerierten aus bisher unbekannter Ursache Holzpaletten, die an einem Wohnhaus an der Neuherbrumer Straße in Papenburg gelagert wurden, in Brand. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte durch den Brandentdecker verhindert und das Feuer gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell