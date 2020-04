Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw fährt in Praxiseingang

Papenburg (ots)

Gestern kam es um 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Winkelstraße in Papenburg, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand. Eine 75-jährige fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in den Eingangsbereich einer dortigen Zahnarztpraxis. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Am Gebäude sowie am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell