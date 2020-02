Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Nörten-Hardenberger Firma

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bartold-Kastrop-Straße - In der Nacht zum 03.02.2020

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - In der Nacht zum 03.02.2020 sind Unbekannte in ein Haus an der Bartold-Kastrop-Straße eingebrochen. Die Täter haben dabei einen Rollladen hochgeschoben und anschließend die dahinter befindliche Terrassentür aufgebrochen. Im Gebäude wird das Mobiliar nach Diebesgut durchsucht. Gestohlen wurde ein grauer 300 kg schwerer Sicherheitsschrank samt mehreren hundert Euro Bargeld und zwei Laptops. Der massive Geldschrank ist ca. 70 cm hoch und ca. 60 cm breit. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Reyershäuser Straße, der Bussardstraße oder der Bartold-Kastrop-Straße auffällige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

