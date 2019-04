Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflüchtiger gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 15.04.19, wurde auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in der Weinstraße, zwischen 10:45 Uhr und 13:45 Uhr, ein geparkter Pkw Fiat Punto beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Ein- oder Ausparken gegen den Fiat gestoßen sein und einen Schaden in Höhe von 500.- Euro angerichtet haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte unter Telefon 06343-9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

