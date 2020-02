Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Streitigkeiten in Buxtehude enden mit Festnahme

Stade (ots)

Am heutigen frühen Vormittag gegen 08:10 h ist es in Buxtehude in der Harburger Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Buxtehuder gekommen, in deren Verlauf der 30-Jährige dem 37-Jährigen mit einer Glasflasche auf die Nase geschlagen hat.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte des Polizeikommissariats Buxtehude entstand dann der Verdacht, dass der 30-jährige für einen Geschäftseinbruch in der letzte Nacht in Buxtehude verantwortlich sein könnte.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in der Harburger Straße konnte dann mehrere Flaschen Alkohol als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Der 30-jährige musste sich auf richterliche Anordnung einer Blutprobe im Elbeklinikum unterziehen, wo dann auch gleich seine durch die Streitigkeiten entstandenen Verletzungen versorgt werden konnten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass er für einen Einbruch in ein Café am St.-Petri-Platz in Buxtehude verantwortlich ist. Hier war ein Unbekannter in der vergangenen Nacht nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eingedrungen und hatte Alkohol, Nahrungsmittel und eine Videokamera entwendet.

Mögliche Zeugen für den Einbruch in der letzten Nacht oder Personen, die dazu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

