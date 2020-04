Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Polizei setzt Kontrollen fort

Landkreis (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Freitag und Samstag die Überwachung der Kontaktbeschränkungen fortgesetzt. So mussten die Beamten am Freitag ein Treffen von vier Jugendlichen an einer Bushaltestelle auflösen. Aufgrund der Verordnung erhielt eine Familie aus Sögel einen Platzverweis, die sich auf einem Spielplatz aufhielten. Am Samstag lösten die Beamten in Meppen und Dohren Feierlichkeiten mit mehreren Personen auf. Am Haselünner Jugendzeltplatz wurden ebenfalls mehrere Personen angetroffen, die des Platzes verwiesen wurden. In Nordhorn wurden unter anderem ein Treffen von mehreren Jugendlichen sowie ein Picknick im Stadtpark aufgelöst. Dass rausstellen von Stühlen wurde einem Betreiber eines Imbisses in Meppen untersagt. Gegen sämtliche Betroffene wurde entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell