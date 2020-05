Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer fährt Radfahrer an und flüchtet vom Unfallort - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck: Ein 67-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag (26. Mai, 14:03 Uhr) verletzt, als er auf der Straße Schonnebeckhöfe mit einem Kradfahrer zusammenstieß - nach diesem sucht die Polizei jetzt, weil er sich vom Unfallort entfernte.

Der 67-jährige befuhr die Radtrasse von Zollverein in Richtung Gelsenkirchen und kreuzte die Straße Schonnebeckhöfe, als er dort mit einem Kradfahrer zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer laut einer Zeugenaussage über die Fahrbahn geschleudert und fiel zu Boden. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Katernberg fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, der kurze Zeit später in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kradfahrer geben können. Dieser soll mit einem schwarzen Motorrad und einem schwarzen Helm unterwegs gewesen sein. Insbesondere sucht die Polizei nach einem blauen Opel, dessen Insassen den Unfall möglicherweise beobachtet oder zumindest den Motorradfahrer wahrgenommen haben müssen, wie eine Zeugenaussage nahelegt. Hinweise werden unter der 0201/829-0 erbeten./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell