Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwoch zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Mercedes A180 am Uranusweg. An dem Fahrzeug entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, weißen Opel Corsa. Das Auto stand zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 15:15 Uhr am Westring. Die Beschädigung befindet sich an der linken Fahrzeugseite im Bereich des vorderen Radkastens. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gladbeck

Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mercedes E200 an der Talstraße. Am hinteren Stoßfänger entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Mittwoch 09:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Opel Astra an der Lembecker Straße. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen BMW 3er-Baureihe am Kottendorfer Feld. Beschädigt ist das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Mauer an der Straße Hochfeld. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissarate unter der 0800 2361 111 entgegen.

