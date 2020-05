Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Gartenmöbel gestohlen

Recklinghausen (ots)

Von einem Möbel-Geschäft auf der Zechenstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gartenmöbel gestohlen. Die Diebe haben zuerst den Zaun des Geschäfts aufgebrochen und dann die Möbel aus dem Außenbereich mitgenommen. Die Tat muss zwischen 20.30 Uhr am Mittwochabend und 6.30 Uhr am Donnerstag passiert sein. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

