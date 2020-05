POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin weicht Auto aus und verletzt sich

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen: Radfahrerin weicht Auto aus und verletzt sich

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 17-jährige Fahrschülerin aus Marl mit ihrem 56-jährigen Fahrlehrer aus Gelsenkirchen auf dem Loemühlenweg. Das Auto scherte aus, um eine Fußgängerin zu überholen. Auf der verengten Fahrbahn fuhr in der entgegengesetzten Richtung eine 48-jährige Fahrradfahrerin aus Gelsenkirchen. Sie war in einer Gruppe aus insgesamt vier Radfahrern unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sie sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

