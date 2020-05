Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung am Mahnmal in Bretzenheim

Bretzenheim, B48, "Feld des Jammers" (ots)

In der Nacht vom 06.05. auf den 07.05.2020 kam es erneut zu Farbschmierereien an dem Mahnmal in Bretzenheim. Hierbei wurde das Mahnmal "Feld des Jammers" durch Unbekannte mit grüner, roter, blauer und weißer Farbe beschmiert. Dadurch ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise bei der Polizei zu melden.

