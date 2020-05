Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr

Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020, 00:03 Uhr, kam es im Kreisel B48-Naheweinstraße/In den Zehn Morgen am Ortseingang Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer 3er BMW durch einen älteren schwarzen Mercedes Kombi beschädigt. Dieser flüchtige Mercedes dürfte Beschädigungen im vorderen linken Bereich der Stoßstange aufweisen. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

