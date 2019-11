Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kallstadt - Hotelbrand

Kallstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Donnerstagabend, den 07.11.2019, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand in Kallstadt. Das Dach eines Hotels in der Weinstraße brannte. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren im Großeinsatz. Die internationalen Gäste des Hotels blieben unverletzt und wurden von der Gemeinde untergebracht. Es entstand ein Gebäudeschaden im Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei hat am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

