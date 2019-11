Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Zivilstreife und Leichtkraftradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 06.11.2019, gegen 23.55 Uhr, fuhr eine Zivilstreife der Polizei auf der Maudacher Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Maudacher Straße / Bruchwiesenstraße wollte die Zivilstreife ein Auto wegen eines Rotlichtverstoßes kontrollieren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Zivilstreife und einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der ebenfalls auf der Maudacher Straße unterwegs war, so dass dieser und sein ebenfalls 17-jähriger Socius stürzten und sich verletzten. Sie kamen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Der Fahrer, der über rot gefahren war, entkam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

