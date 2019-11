Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tiere von Jugendfarm gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 02.11.2019, gegen 22:00 Uhr, und dem 03.11.2019, gegen 07:00 Uhr, freilaufende Enten, Gänse und Pfaue von der Jugendfarm Pfingstweide in der Athener Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro und 3.000 Euro. Wer hat etwas gesehen? Wer kann etwas zu dem Verbleib der Tiere sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

