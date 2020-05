Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Person mittels Messer bei Auseinandersetzung verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am 02.05.20 gegen 02:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Grenzgraben in Bad Kreuznach zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 22 jähriger Mann durch ein Messer am Rücken verletzt. Eine Lebensgefahr besteht für den Mann nicht. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Presseauskünfte erfolgen nur durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

