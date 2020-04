Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach PKW-Brand

Hüffelsheim (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 kam es gegen 21:40 Uhr zum Brand eines Fahrzeugs auf dem Gelände des "Marienhof" in Hüffelsheim. Hier hatte ein Kunde der angesiedelten Autolackiererei am Mittag seinen Pick Up geparkt, um ihn veredeln zu lassen. Gegen 21:40 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand auf dem Gelände. Die verständigten Feuerwehren und Polizei konnten den brennenden Personenkraftwagen antreffen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Schaden beläuft sich auf ca. 12000.- Euro. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass das Kraftfahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Daher sucht die Polizei Bad Kreuznach Zeugen, die kurz vor und in der Brandzeit Personen oder Auffälligkeiten im Bereich des "Marienhof" festgestellt haben.

