POL-PDKH: Erneuter Diebstahl eines Rollers (Mofa)

Bad Kreuznach, Hofgartenstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 21. auf den 22.04.2020 ein Mofa in der Hofgartenstraße. Das graue Mofa (Hersteller: Peugeot) war von seinem Besitzer dort am 21.04. gegen 21 Uhr abgestellt worden. Ein Bild des Mofas wurde der Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Hofgartenstraße oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

