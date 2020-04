Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl eines Quads

Bad Kreuznach, Dürerstraße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Dürerstraße in 55543 Bad Kreuznach, zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. In der Zeit vom 18.04.2020, 23:00 Uhr, bis 19.04.2020, 04:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand, Höhe Hausnummer 135, geparktes Quad durch unbekannte Täter entwendet. Es handelt sich um ein Quad der Marke Yamaha. Die Karosserie ist im hinteren Bereich weiß und im vorderen Bereich blau lackiert. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum im Bereich der genannten Straßen oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

