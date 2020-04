Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Junger Fahrer verursacht Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bad Kreuznach-Bretzenheimer Straße Ecke Waldalgesheimer Straße (ots)

Am 15.04.2020 gegen 00:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Oberhausen an der Nahe die Bretzenheimer Straße in Bad Kreuznach in Richtung der Ortsmitte von Bad Kreuznach-Winzenheim. Beim Abbiegevorgang in die Waldalgesheimer Straße kommt der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem jungen Fahrer jedoch Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Urintest vor Ort bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eröffnet.

