Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der B41 mit Folgeunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

B41, Anschlussstelle Rüdesheim und Roxheim (ots)

Am heutigen Morgen zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der B41 in Fahrtrichtung Autobahn A61.

Bei dem ersten Verkehrsunfall befuhren eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Weinsheim, ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Horbach und ein 61-jähriger Transporterfahrer aus Odernheim am Glan, in genannter Reihenfolge, die rechte Spur der B41 in Fahrtrichtung Autobahn. Letztgenannter bemerkte den stockenden Verkehr, welcher aufgrund einer Baustelle herrschte, zu spät und fuhr auf den vor ihn fahrenden PKW auf. Dieser wurde dadurch auf den linken Fahrstreifen geschoben, sodass der Unfallverursacher noch auf den erstgenannten PKW fuhr. An allen drei PKW entstand hoher Sachschaden und es mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es dürfte Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aufgrund dieses Unfalls bildete sich ein Stau bis Roxheim, in dem eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Hergenfeld stand. Ein von hinten herannahender 19-jähriger PKW-Fahrer aus Roxheim bemerkte dies zu spät und fuhr vermutlich fast ungebremst dem stehenden Fahrzeug hinten auf. Dieses wurde dadurch gegen die rechte Seitenschutzplanke geschleudert und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Auch hier mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Die B41 musste insgesamt für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

PI KH, 0671-8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell