Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahndungserfolg

Bad Kreuznach (ots)

Am Morgen des 17.04.2020 konnte durch Fahndungskräfte der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ein 44jähriger, per Haftbefehl gesuchter, Mann in der VG Sprendlingen-Gensingen festgenommen werden. Er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen unerlaubtem Handelstreiben mit Betäubungsmittel in die JVA Rohrbach eingeliefert.

