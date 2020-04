Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Führen eines Pkw unter BTM-Einfluss

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Niederheimbach (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2020 wird die Polizei telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Fahrzeug nach Ende der Mietzeit nicht an eine Autovermietung zurückgegeben worden und derzeit im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Bingen unterwegs sei. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen kann das Fahrzeug in Niederheimbach einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getretenen Fahrzeugführer können dabei drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Weiterhin ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen werden Betäubungsmittel (u.a. 280 g Amphetamin) aufgefunden. Gegen den Fahrzeugführer und seine Begleiter werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell