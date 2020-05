Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand eines Unterstandes für landwirtschaftliche Geräte

Bretzenheim (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, gegen 14.10 Uhr wurde ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes zwischen Winzenheim und Bretzenheim gemeldet. Als die Streife ankam, stand der halboffene Unterstand lichterloh in Flammen. In dem Gebäude befanden sich verschiedene landwirtschaftliche Fahrzeuge bzw. Geräteschaften, sowie mehrere Strohballen. Der Feuerwehr gelang es einen Mähdrescher vor den Flammen zu bewahren. Neben dem Dach des Unterstandes wurden ein Anhänger, sowie mehrere Strohballen beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden. Der Schaden wird durch den Eigentümer auf ca. 100.000,-EUR geschätzt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es folgen weitere Ermittlungen.

