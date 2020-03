Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Einbrüche in Garagen, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Garagen in der Severin-Schäfer-Straße haben die Beamten des Polizeipostens Iffezheim die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr drangen Unbekannte in die Garagen zweier benachbarter Häuser in der Severin-Schäfer-Straße ein. Dabei waren, so die ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens, offenbar ein bis zwei Täter über die angrenzende Lindenstraße her an die Objekte gelangt. Während an einer Garage nur Sachschaden entstand, wurden aus der anderen sechs Fahrräder und eine Bohrmaschine entwendet. Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07229 2273 an die Beamten in Iffezheim.

