Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte-Polizei sucht Unfallverursacher

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 31.07.2019, gegen 07.10 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 348 zwischen Uchte und Warmsen ein Verkehrsunfall. In Höhe der Ortschaft "Lohhof" hatte ein Transporter mit Anhänger einen Lkw überholt und beim Wiedereinscheren den Außenspiegel des Überholten beschädigt. Nach Aussagen des Geschädigten, war der Anhänger mit einer Warnbake beladen gewesen, wie sie insbesondere bei Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden. Möglicherweise hat der Fahrer den Anprall nicht bemerkt. Ein möglicher Verursacher wird gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau unter Tel.: 05761/92060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell