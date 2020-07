Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl

Ochtrup (ots)

Am Dienstagvormittag (21.07.2020) ist die Polizei zum Areal des "Dänisches Bettenlagers" an der Laurenzstraße gerufen worden. Aus dem dortigen Lager waren in der Zeit nach Montagabend 20.00 Uhr mehrere Gartensitzmöbel entwendet worden. Die Unbekannten hatten die mit einem Schloss gesicherte Kette eines Bauzaunes geknackt. Danach verluden die Täter eine vierteilige Loungegruppe im Wert von 590 Euro sowie zwei Gartenstühle im Verkaufswert von jeweils 79,99 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Diebstahl, insbesondere auf Verladetätigkeiten, aufmerksam geworden sind. Sie fragt auch: Wer weiß, wo die Sitzmöbel jetzt aufgestellt sind? Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

