Leichte Beute machte am Donnerstag ein Dieb in Ebersbach.

Laut Polizeiangaben war gegen 18 Uhr ein 30-jähriger Mann in einem Geschäft in der Stuttgarter Straße. Beim Bezahlen legte er seine Gelbbörse auf den Tresen. Ein Dieb soll die Gelegenheit genutzt und die Geldbörse eingesteckt haben. In der befanden sich Geld und Bankkarten. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) ermittelt jetzt wegen des Diebstahls.

Die Polizei warnt davor, Geldbörsen oder Taschen mit Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

