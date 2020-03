Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen, Sontheim - Verletzte nach Unfällen

Am Donnerstag stießen Zweiradfahrer in Giengen und Sontheim gegen ein Auto und gegen einen Stapler.

Ulm (ots)

In Giengen war gegen 14.15 Uhr eine 19-Jährige in der Bernauer Straße unterwegs. Sie stoppte mit ihrem Citroen an der Kreuzung Schwagestraße und bog dann in Richtung Stadtmitte ab. Dabei übersah die Frau einen Radfahrer auf der Vorfahrtstraße. Der 38-Jährige stieß mit seinem Rennrad gegen das Auto und stürzte. Passanten kümmerten sich um den Mann, bis ihn der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro und der am Rennrad etwa 6.500 Euro.

Auch leichte Verletzungen erlitt eine Pedelec-Fahrerin in Sontheim. Die 68-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr in der Weiherstraße in Richtung Ortsmitte. Der Fahrer eines Gabelstaplers wendete auf einem Hof. Dabei sei die Gabel des Staplers kurzzeitig in die Fahrbahn geragt, als sich die Pedelec-Fahrerin näherte. Sie stieß gegen die Gabel und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Auch hier hat die Polizei (Tel. 07321/97520) die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

