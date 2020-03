Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Dreiste Ladendieb

Beute machte eine Unbekannte am Dienstag in Laupheim.

Zwischen 8 und 14 Uhr befand sich eine Unbekannte in einem Geschäft in der Biberacher Straße. Die Ladendiebin nutzte wohl den Kundenandrang aus und nahm eine größere Menge Kosmetikartikel an sich. Mit ihrer Beute im Wert von knapp 2.000 Euro flüchtete die Ladendiebin unerkannt. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Unbekannte.

