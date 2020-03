Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Prügelnder Mitbewohner/ Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Ehingen ermittelt die Polizei

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch in einer Wohnung in der Allensteiner Straße gegen 15.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Hausbewohnern. Ein 43-Jähriger ging aus bislang unbekanntem Grund wohl grundlos auf einen 44-jährigen Mitbewohner los und stieß diesen zu Boden. Dabei erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Als das Opfer um Hilfe schrie, kamen Nachbarn zu Hilfe. Diese verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 43-Jährige bereits das Weite gesucht. Gegen den Schläger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

