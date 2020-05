Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer sah die Einbrecher? - Laptop aus Auto entwendet - Mit Vaters Roller unterwegs

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei fahndet nach silberfarbenen Fahrzeug - Offenbach

(neu) Nach einem silberfarbenen Fahrzeug, das in der Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Bieberer Straße/Untere Grenzstraße steht, fahndet die Offenbacher Polizei. Am Montagmorgen hatte zunächst eine Streife der Stadtpolizei festgestellt, dass ein Unbekannter gegen ein Verkehrszeichen ("links vorbei") geprallt und weitergefahren war. An der Unfallstelle fanden sich Teile eines silberfarbenen Fahrzeugs. Der Schaden an dem Schild wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter 069 8098-5100.

2. Wer sah die Einbrecher? - Neu-Isenburg

(as) Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen, 8.15 Uhr, verdächtige Personen in der Thomas-Reiter-Straße im Bereich der 20er-Hausnummern beobachtet haben. Die bislang unbekannten Täter überstiegen zunächst einen Gartenzaun, um auf das Grundstück eines Einfamilienhauses zu gelangen. Hiernach hebelten sie eine Terrassentür zum Wohnhaus auf und gelangten dadurch ins Innere. Im Haus durchsuchten sie die Zimmer und durchwühlten die Schränke. Die Einbrecher erbeuteten eine Bose Sound Docking Station im Wert von 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Laptop aus Auto entwendet - Obertshausen/Hausen

(as) Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, öffneten Diebe auf unbekannte Art und Weise den Seat Leon eines 55-Jährigen. Dieser hatte sein Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße vor der Hausnummer 7 geparkt. Aus dem Auto wurden einen Laptop mit einer Laptoptasche sowie ein Karton mit Ersatzteilen für Rolltreppen im Wert von etwa 850 Euro entwendet. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Baucontainer aufgehebelt - Hanau

(mm) Zwei Baucontainer haben Einbrecher auf einer Baustelle in der Akademiestraße aufgehebelt. Die Täter betraten zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr, im Bereich der 40er-Hausnummern ein Schulgelände. Anschließend machten sie sich an den Türen der Container zu schaffen. Was die unbekannten Eindringlinge gestohlen haben, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall haben sie einen Schaden von etwa 600 Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizei am Freiheitsplatz unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen.

2. Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten - Hanau

(neu) Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro bilanzierte die Langenselbolder Autobahnpolizei nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag am Hanauer Kreuz. Ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Seligenstadt wollte gegen 16 Uhr von der Bundesstraße 43a zur Autobahn 66 in Richtung Frankfurt weiterfahren. In der Verbindungsschleife kam er wohl wegen Regens und nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit seinem Hyundai in die Leitplanke. Bei dem Anstoß wurde der koreanische Wagen an der Front erheblich beschädigt und musste daher abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

3. Mit Vaters Roller unterwegs - Nidderau

(neu) Weil sie am Sonntagabend offensichtlich mit dem Motorroller des Vaters unterwegs war, hat die Hanauer Polizei gegen eine 18 Jahre alte Frau aus Nidderau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei der Heranwachsenden besteht der Verdacht, dass sie keinen Führerschein besitzt, um das Kleinkraftrad überhaupt fahren zu dürfen. Die 18-Jährige fiel einer Streife gegen 18.20 Uhr auf der Bundesstraße 45 bei Heldenbergen auf. Sollte sie wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" verurteilt werden, muss sie möglicherweise mit einer Geldstrafe rechnen. Diese könnte zudem dem 44 Jahre alten Vater und zugleich Fahrzeughalter drohen, der in Limeshain wohnt. Er hätte das Gefährt nach Einschätzung der Polizei nicht ohne weiteres der Tochter überlassen dürfen oder sich zumindest davon überzeugen müssen, dass sie einen Führerschein hat.

Offenbach, 12.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

