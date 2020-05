POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 10.05.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Krad entwendet - Dietzenbach

In der Nacht auf Samstag wurde in der Berliner Straße in Dietzenbach von Unbekannten ein orangefarbenes Krad der Marke Italjet mit Offenbacher Kennzeichen entwendet. Hinweise zu dem Täter oder Verbleib des Kraftrades nimmt die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 10.05.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

