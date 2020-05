Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Geschlagen und mit Messer bedroht und Einbrecher ertappt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Unfallflucht - Zeugen gesucht - Offenbach

(mm) Nach dem am Donnerstag, zwischen 12.40 und 13.05 Uhr, in der Karlstraße ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren zwei Fahrzeuge beschädigt hat und ohne sich um den geschätzten Schaden von 5.000 Euro zu kümmern, weitergefahren ist, ermitteln nun die Unfallfluchtermittler des Polizeipräsidiums Südosthessen und bitten Zeugen, sich auf der Rufnummer 06183 95511-0 zu melden. Der Unfallverursacher hatte in der Einbahnstraße in Höhe der Hausnummer 17 einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW-Golf vom linken hinteren Kotflügel bis zur Fahrertür beschädigt. Einen Rettungswagen, der auf der anderen Straßenseite in Höhe der Hausnummer 16 stand, touchierte der Unbekannte ebenfalls mit seinem Fahrzeug. Das Sanitätsauto wurde an der rechten Schiebetür verkratzt. Anhand der Unfallspuren könnte der Unfallverursacher einen braunen Kleintransporter gefahren haben.

Geschlagen und mit Messer bedroht - Offenbach

(mm) Die Polizei ist am Mittwochnachmittag von Zeugen alarmiert worden, weil in der Parkanlage im Hessenring ein junger Mann, 18 bis 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß, von einem anderen Herrn geschlagen worden sei. Anschließend wäre das Opfer mit seiner etwa gleichaltrigen Begleiterin, die schulterlange braune Haare hatte, geflüchtet. Der Aggressor wäre noch hinter den beiden hergerannt und hätte sie dabei mit einem kleinem Messer bedroht. Die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, konnte noch einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen antreffen, der nach der Personalienfeststellung wieder gehen durfte. Da allerdings nicht bekannt ist, wer der Geschlagene, der zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, eine hellblaue Jacke sowie ein weißes T-Shirt trug, ist, bittet nun die Polizei, dass sich dieser und seine Begleiterin, die eine wichtige Zeugin ist, sich beim 1. Revier in der Mathildenstraße (069 8098-5100) zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Einbrecher ertappt - Bad Soden-Salmünster

(mm) Offensichtlich nicht sehr leise muss ein Einbrecher am Freitag, gegen 1 Uhr, versucht haben, in eine Kurklinik in der Brüder-Grimm-Straße in Bad Soden einzudringen. Der Unbekannte hatte sich an einer Seiteneingangstür zu schaffen gemacht, war aber dabei von einer Klinikmitarbeiterin entdeckt worden. Als der zirka 20 Jahre alte, 1,75 Meter große und dunkel gekleidete Mann von der Frau angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung des König-Heinrich-Wegs. Der Täter hatte weiterhin eine graue Mütze getragen und einen schwarzen Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 08.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

