Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannter in einer Wohnung

Rheine (ots)

Die Polizei hat nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Montag (20.07.2020) an der Heinrichstraße ereignet hat, die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich in einem Wohnhaus ein ungebetener Gast aufgehalten. In der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr waren die Bewohner durch ungewöhnliche Geräusche im Erdgeschoss aufgeschreckt worden. Da zudem ihr Hund anschlug, begaben sie sich nach unten um nach dem Rechten zu sehen. Dabei machten sie jedoch keine Feststellungen und begaben sich daher wieder zurück ins Schlafzimmer. Dort angekommen, vernahmen sie erneut Geräusche, dieses Mal im Flur des Hauses. Jetzt sahen sie eine Person, die draußen am Haus entlang lief. Dem Anschein nach handelte es sich um einen erwachsenen Mann, der dann im Dunkeln verschwand. Eine erneute Nachschau brachte wiederum das Ergebnis, dass nichts gestohlen worden war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

