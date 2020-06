Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung auf dem Schützenplatz

Celle (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, haben zwei unbekannte Täter am Samstag, 06.06.2020, gegen 21.15 Uhr eine 25 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz am Schützenplatz sexuell belästigt. Die junge Frau war auf dem Weg zu ihrem geparkten PKW, als die beiden Unbekannten sich neben sie stellten, sie ansprachen, festhielten und unsittlich berührten. Als das Opfer um Hilfe rief, reagierte ein zufällig vorbeikommender Zeuge zum Glück und rief laut "Hey", woraufhin die Täter von der Frau abließen und wegliefen. Der unbekannte Zeuge sei noch kurz dageblieben, um die Frau zu trösten und zu beruhigen. Das Opfer war so geschockt, dass sie erst später die Polizei eingeschaltet hatte.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

1.

- 25-35 Jahre - dem Aussehen nach Deutscher, deutsche Sprache - dunkelbraune Haare und Drei-Tage-Bart - schlank - ca. 188cm - Jeans, Pullover, Jeansjacke

2.

- 25-35 Jahre - dunkle Cap/Schirmmütze - dem Aussehen nach Deutscher, deutsche Sprache - schlank - ca. 180cm - dunkelrote Jacke

Die Polizei Celle bittet nun den beherzten Zeugen, ein Mann um die 65 Jahre mit Brille und grauem Haar, sich zu melden unter 05141/277-215 oder -312. Auch andere Zeugen, die etwas bemerkt haben, sollten ihre Hinweise der POlizei mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell