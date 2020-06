Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Fahrradfahrerin flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Am Sonntag, 14.06.2020 um 12.50 Uhr befuhr eine unbekannte Fahrradfahrerin die Fuhrberger Straße und überquerte diese in Höhe des Wangelinweges verbotswidrig bei roter Ampel. Ein 45 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Mercedes Benz die Fuhrberger Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die dahinter fahrende, 25 Jahre alte Fahrerin eines VW konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Mercedes auf. Die Radfahrerin fuhr einfach weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den PKW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

