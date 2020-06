Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrrad wartet auf Eigentümerin

An der Oldauer Schleuse wartet seit geraumer Zeit ein angeschlossenens schwarzes Damenfahrrad der Marke Germatec mit rot-weißer Klingel auf seine Eigentümerin. Wem gehört das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei in Wietze unter Telefon 05143 / 66709-21.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

