POL-CE: Celle - Polizei schnappt Bierdiebe

Celle (ots)

Zwei 33 und 31 Jahre alte Männer aus Celle verschafften sich am Samstagabend gegen 18.00 Uhr gewaltsam Zugang zum Anlieferungsbereich eines Lebensmittel-Discounters in der Sprengerstraße und entwendeten mit ihren Fahrrädern mehrere Kisten Bier. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei circa eine Stunde später im Rahmen der Fahndung zwei Verdächtige im Talweg antreffen. Biertrinkend hatten sie es sich auf einem Baumstamm neben der Straße gemütlich gemacht. Ihre Fahrräder hatten sie daneben abgestellt. Weil es sich um die passende Biermarke aus dem Discounter handelte und auch der Zeuge die beiden mutmaßlichen Einbrecher eindeutig wiedererkannte, war für die Polizei der Fall gelöst. Das was vom Bier noch übrig war, wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest der beiden Tatverdächtigen erbrachte jeweils mehr als zwei Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde beide auf freien Fuß gesetzt.

