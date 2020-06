Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/RW) Illegal im Wald Müll entsorgt 3./4.6.20

Schiltach (ots)

Wenig erfreut war ein Waldbesitzer, als er am Donnerstagmorgen illegal entsorgten Müll auf seinem Grundstück vorfand. Ein Unbekannter hatte vermutlich am Abend oder in der Nacht zuvor auf dem Holzabfuhrweg, etwa 200 Meter oberhalb des Höhengasthof Heuwies einzelne Stücke einer Badewanne, sowie Teile eines Ton-Krautfasses, zwei Kunststoffeimer und zwei auffällige, kelchförmige dunkelblaue Pflanzenkübel beseitigt. Wer den Unrat dort hinterließ und woher dieser stammt, ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

