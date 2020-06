Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Polizei sucht Unfallflüchtigen 4.6.20

Renfrizhausen (ots)

In der Kronenstraße ist am Donnerstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ein VW Golf von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Das Auto stand in der Ortsmitte am Straßenrand geparkt bei einer Bushaltestelle. Vermutlich hat der Unfallflüchtige den Golf gerammt und den vorderen linken Kotflügel beschädigt, als dieser wendete. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

