Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/RW) Trickdieb ergaunert Schmuck 2.6.20

Bösingen (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstag einem älteren Paar einige Schmuckstücke abgeluchst. Erst zwei Tage später haben sie den Diebstahl bemerkt. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann hat sich bereits am Dienstag an der Haustüre zunächst bei den Bewohnern nach Gegenständen erkundigt, die er auf dem Flohmarkt verkaufen kann. Die beiden Senioren wussten in diesem Moment nichts, was sie ihm verkaufen könnten. Erst als der etwa 180cm große Täter wieder weiterging, fiel ihnen ein, dass sie ihm doch alte Bücher geben könnten, die bei ihnen sowieso nur noch herumstanden. Deshalb holte die Frau den Interessenten, der schwarze Haare und relativ ungepflegte Zähne hatte, zur Wohnung zurück, wo er ein Buch entgegen nahm. Als er sich dabei noch nach Schmuck erkundigte, zeigte das Paar ihm eine Schatulle, aus der er mehrere Schmuckstücke herausnahm und ihnen schließlich eine Kette und eine Uhr abkaufte. Erst Tage später stellte sich heraus, dass noch weitere Goldketten und Ringe fehlten, die der Unbekannte vermutlich beim Ansehen des Schmucks unbemerkt verschwinden ließ. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Trickdieb, der mit einem blaugrauen Auto mit der Autonummer "HP-???" unterwegs war, auf diese Art noch weitere Schmuckstücke ergaunerte. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter 0741 477-0 entgegen.

